За словами віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, це важливий крок, щоб створити кращі умови для збереження і розвитку кримськотатарської мови.
Важливо Чи може латиниця витіснити кирилицю в Україні: в Інституті української мови пояснили нюанси
Чому переведення алфавіту на латиницю є важливим
Як розповів Резніков, кримськотатарський народ 30 років тому вирішив змінити графіку алфавіту, оскільки латинка краще відповідає фонетиці тюркських мов. Цей шлях вже пройшли також:
- Азербайджан,
- Туркменістан,
- Узбекистан (паралельно використовує дві графіки),
- Казахстан (перехід ще триває).
Сьогодні латинська графіка дозволяє краще інтегруватися до цифрових платформ, повною мірою використовувати можливості, які надає Інтернет. Серед іншого, зростатиме інтерес до кримськотатарської мови серед українців,
– сказав віцепрем'єр-міністр.
Що відомо про новий варіант алфавіту
Запропонований варіант алфавіту складається з 31 літери. В основі проєкту заклали рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991 – 1993 років. Переведення кримськотатарської мови на латинську графіку підтримує Меджліс кримськотатарського народу, а також абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, освітян-практиків і видавців.
Забезпечення розвитку мови – це важливий сигнал людям в тимчасово окупованому Криму, що Україна піклується про їхні інтереси. Це створює живий зв’язок з нашими громадянами. Російська сторона не зможе його заблокувати ні репресіями, ні технічними перешкодами, ні формальними заборонами,
– підкреслив заступник Резнікова Ігор Яременко.
Перехід України на латиницю
В Україні теж заговорили про перехід нашої країни на латиницю. Сталося це після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова. В інтерв'ю він сказав, що є сенс запровадити в Україні писемність латиницею.
Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей – що нам треба позбутися кирилиці та перейти на латиницю,
– переконаний Данілов.
Заяву Данилова прокоментував ексглава СБУ Ігор Смешко. Він зазначив, що секретарю РНБО слід звернути увагу на питання оборони та безпеки країни.