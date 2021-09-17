За словами віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, це важливий крок, щоб створити кращі умови для збереження і розвитку кримськотатарської мови.

Важливо Чи може латиниця витіснити кирилицю в Україні: в Інституті української мови пояснили нюанси

Чому переведення алфавіту на латиницю є важливим

Як розповів Резніков, кримськотатарський народ 30 років тому вирішив змінити графіку алфавіту, оскільки латинка краще відповідає фонетиці тюркських мов. Цей шлях вже пройшли також:

Азербайджан,

Туркменістан,

Узбекистан (паралельно використовує дві графіки),

Казахстан (перехід ще триває).

Сьогодні латинська графіка дозволяє краще інтегруватися до цифрових платформ, повною мірою використовувати можливості, які надає Інтернет. Серед іншого, зростатиме інтерес до кримськотатарської мови серед українців,

– сказав віцепрем'єр-міністр.

Що відомо про новий варіант алфавіту

Запропонований варіант алфавіту складається з 31 літери. В основі проєкту заклали рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991 – 1993 років. Переведення кримськотатарської мови на латинську графіку підтримує Меджліс кримськотатарського народу, а також абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, освітян-практиків і видавців.

Забезпечення розвитку мови – це важливий сигнал людям в тимчасово окупованому Криму, що Україна піклується про їхні інтереси. Це створює живий зв’язок з нашими громадянами. Російська сторона не зможе його заблокувати ні репресіями, ні технічними перешкодами, ні формальними заборонами,

– підкреслив заступник Резнікова Ігор Яременко.

Зверніть увагу! У проєкті акту передбачено, що освітній процес кримськотатарською мовою в Україні буде переведено на використання алфавіту з латинською графікою протягом 4 років.

Перехід України на латиницю

В Україні теж заговорили про перехід нашої країни на латиницю. Сталося це після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова. В інтерв'ю він сказав, що є сенс запровадити в Україні писемність латиницею.

Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей – що нам треба позбутися кирилиці та перейти на латиницю,

– переконаний Данілов.

Заяву Данилова прокоментував ексглава СБУ Ігор Смешко. Він зазначив, що секретарю РНБО слід звернути увагу на питання оборони та безпеки країни.