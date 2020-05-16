Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

В правительстве заявили, что ждут помощи США и Великобритании в борьбе с Россией

- Читати новину українською
Кабмін хоче, щоб США та Британія виконали свої зобов'язання перед Україною
Кабмін хоче, щоб США та Британія виконали свої зобов'язання перед Україною / comicvine.gamespot.com

Вице-премьер-министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников подчеркнул важность создания "крымской" площадки вроде переговоров в Минске. По его мнению, туда следует привлечь США и Великобританию, которые являются гарантами суверенитета Украины согласно Будапештскому меморандуму.

Леонід Кучма у Мінську неодноразово підіймав кримське питання, але росіяни його завжди відкидають, розповів Резніков в інтерв'ю "Крим.Реалії".

Цікаво Зрив переговорів у ТКГ: у "представників" ОРДЛО виявили російські паспорти – фото

Російська сторона реагує на це дуже різко. Доходить до того, що вони встають з-за столу переговорів. Та я точно знаю, що у нормандському форматі піднімають цю тему, вона звучить на рівні лідерів,
– розповів віцепрем'єр.

Він наголосив, що українська влада справді має працювати над створенням нового кримського майданчика. Той може бути "кишинівським або брюссельським", але обов'язково за підтримки західних партнерів.

Міністр з реінтеграції окупованих територій також пригадав Будапештський меморандум, за яким в обмін на без'ядерний статус Україні гарантували недоторканність та захист.

"Росія його порушила, а від Великої Британії і США ми не отримали очевидною допомоги і досі її чекаємо. Плюс є ще дві країни, які приєдналися до меморандуму – Франція та Китай", – підкреслив Олексій Резніков.

Він пригадав випадок з президентом Франції, яка приєдналася до меморандуму. Тодішній глава держави Франсуа Міттеран сказав Кучмі: "юначе, вас все одно обдурять".

На жаль, так і сталося. Тому ми глибоко переконані, що західні партнери повинні нам допомагати,
– резюмував урядовець.

Будапештський меморандум: коротко

Міжнародний договір щодо безядерного статусу України, яка отримала ядерну зброю у спадок від Радянського Союзу. Його підписантами 5 грудня 1994 року стали 4 країни:

  • Україна – президент Леонід Кучма;
  • Росія – президент Борис Єльцин;
  • США – президент Білл Клінтон;
  • Велика Британія – прем'єр Джон Мейджор.

Україна зобов'язувалася здати усю власну ядерну зброю, а три інші підписанти натомість гарантувати її суверенітет, безпеку та захист.

У лютому 2014 року Росія ввела власні війська на територію українського Криму, а 1 березня того ж року навіть визнала це на державному рівні. З цього моменту договір фактично було порушено.

Будапештський меморандум
Підписання Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 рік

Автор: Василий Денисюк
Теги: Украина – Россия Аннексия Крыма Новости России Новости США Великобритания Новости Украины Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Главные новости 16 мая: открытие границ в Италии, когда будет спад COVID-19 в Украине
сегодня , 20:50 Главные новости 16 мая: открытие границ в Италии, когда будет спад COVID-19 в Украине
Емал Набі
Секс в Старом Киеве: как жили бордели более 100 лет назад
сегодня , 20:42 Секс в Старом Киеве: как жили бордели более 100 лет назад
Євгенія Мазур
Прихвостни Коломойского выбрали новую жертву: все об атаках на министра Криклия
сегодня , 17:32 Прихвостни Коломойского выбрали новую жертву: все об атаках на министра Криклия
Сергій Лещенко