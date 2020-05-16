В уряді заявили, що чекають допомоги США і Британії у боротьбі з Росією
Віцепрем'єр – міністр реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков наголосив на важливості створення "кримського" майданчика на кшталт переговорів у Мінську. На його думку, туди слід залучити США та Велику Британію, які є гарантами суверенітету України за Будапештським меморандумом.
Леонід Кучма у Мінську неодноразово підіймав кримське питання, але росіяни його завжди відкидають, розповів Резніков в інтерв'ю "Крим.Реалії".
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Російська сторона реагує на це дуже різко. Доходить до того, що вони встають з-за столу переговорів. Та я точно знаю, що у нормандському форматі піднімають цю тему, вона звучить на рівні лідерів,
– розповів віцепрем'єр.
Він наголосив, що українська влада справді має працювати над створенням нового кримського майданчика. Той може бути "кишинівським або брюссельським", але обов'язково за підтримки західних партнерів.
Міністр з реінтеграції окупованих територій також пригадав Будапештський меморандум, за яким в обмін на без'ядерний статус Україні гарантували недоторканність та захист.
"Росія його порушила, а від Великої Британії і США ми не отримали очевидною допомоги і досі її чекаємо. Плюс є ще дві країни, які приєдналися до меморандуму – Франція та Китай", – підкреслив Олексій Резніков.
Він пригадав випадок з президентом Франції, яка приєдналася до меморандуму. Тодішній глава держави Франсуа Міттеран сказав Кучмі: "юначе, вас все одно обдурять".
На жаль, так і сталося. Тому ми глибоко переконані, що західні партнери повинні нам допомагати,
– резюмував урядовець.
Будапештський меморандум: коротко
Міжнародний договір щодо безядерного статусу України, яка отримала ядерну зброю у спадок від Радянського Союзу. Його підписантами 5 грудня 1994 року стали 4 країни:
- Україна – президент Леонід Кучма;
- Росія – президент Борис Єльцин;
- США – президент Білл Клінтон;
- Велика Британія – прем'єр Джон Мейджор.
Україна зобов'язувалася здати усю власну ядерну зброю, а три інші підписанти натомість гарантувати її суверенітет, безпеку та захист.
У лютому 2014 року Росія ввела власні війська на територію українського Криму, а 1 березня того ж року навіть визнала це на державному рівні. З цього моменту договір фактично було порушено.
Підписання Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 рік