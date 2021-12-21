Правительственные войска Эфиопии отвоевали у повстанцев город из наследия ЮНЕСКО

Правительственная армия Эфиопии смогла отвоевать у повстанцев город Лалибела. Оно находится в списке наследия ЮНЕСКО и чрезвычайно ценный для народа.

Когда именно эфиопская армия вошла в город, СМИ не сообщают. Но известно, что это произошло после того, как повстанцы объявили об отступлении из всех районов в регионах Амхара и Афар.

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Чем ценен этот город

Город Лалибела расположен в 400 километрах к северу от Аддис-Абебы. В нем расположены 11 средневековых пещерных монастырей, которые высечены в скалах.

Эти достопримечательности местной христианской культуры являлись одними из самых привлекательных туристических мест страны. Также Лалибела, которая в Средневековье являлась столицей Эфиопии, включена в список наследия ЮНЕСКО.

Город Лалибела: карта

Правительственные войска Эфиопии отвоевали город из наследия ЮНЕСКО / Фото из телеграм-канала DeepState

Добавим, что конфликт в Эфиопии длится уже более 13 месяцев. Отмечается, что в течение войны погибли тысячи человек, еще 2 миллиона были вынуждены искать новые дома, а сотни тысяч оказались под угрозой голода. Организация Объединенных Наций обвинила обе стороны вооруженного конфликта в Эфиопии в массовых нарушениях прав человека.

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