Правительственные войска Эфиопии отвоевали у повстанцев город из наследия ЮНЕСКО
Источник:Aljazeera
Правительственная армия Эфиопии смогла отвоевать у повстанцев город Лалибела. Оно находится в списке наследия ЮНЕСКО и чрезвычайно ценный для народа.
Когда именно эфиопская армия вошла в город, СМИ не сообщают. Но известно, что это произошло после того, как повстанцы объявили об отступлении из всех районов в регионах Амхара и Афар.
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Чем ценен этот город
Город Лалибела расположен в 400 километрах к северу от Аддис-Абебы. В нем расположены 11 средневековых пещерных монастырей, которые высечены в скалах.
Эти достопримечательности местной христианской культуры являлись одними из самых привлекательных туристических мест страны. Также Лалибела, которая в Средневековье являлась столицей Эфиопии, включена в список наследия ЮНЕСКО.
Город Лалибела: карта
Правительственные войска Эфиопии отвоевали город из наследия ЮНЕСКО / Фото из телеграм-канала DeepState
Добавим, что конфликт в Эфиопии длится уже более 13 месяцев. Отмечается, что в течение войны погибли тысячи человек, еще 2 миллиона были вынуждены искать новые дома, а сотни тысяч оказались под угрозой голода. Организация Объединенных Наций обвинила обе стороны вооруженного конфликта в Эфиопии в массовых нарушениях прав человека.
Какая сейчас ситуация в Эфиопии
- Еще с ноября 2020 года в Эфиопии продолжается вооруженное противостояние между правительством страны и властями автономного региона Тиграй на севере.
- Обе стороны часто устраивают ожесточенные бои на границе. Бои не утихают уже больше года. За это время общие потери составили более 15 тысяч военных с обеих сторон. Кроме того, случайными жертвами боев стали более 1,5 тысяч гражданских.