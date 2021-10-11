Политик заменит на посту Себастьяна Курца, подавшего в отставку. Об этом президент страны заявил 10 октября во время выступления перед журналистами.

К теме Канцлер Австрии Себастьян Курц уходит в отставку

Президент Австрии назвал нового канцлера страны

Новым канцлером Австрии станет дипломат Александер Шалленберг, возглавлявший МИД страны в правительстве Себастьяна Курца,
– говорится в сообщении.

Президент страны пояснил, что уже 11 октября Александер Шалленберг примет присягу.

Александер Шалленберг
Александер Шалленберг станет новым канцлером Австрии / Фото АР

Александер Ван дер Беллен добавил, что пообщался с политиком и вице-канцлером Вернером Коглером. Те заверили президента, что "для дальнейшей совместной работы (в правительстве Австрии – 24 канал) есть устойчивый фундамент". Президент пояснил, что они отвечают за это "своим словом", поэтому он ожидает концентрированную работу.

Нынешний правительственный кризис окончен. Работа в пользу нашей страны может быть продолжение,
– заверил Беллен.

Кстати, именно бывший канцлер Курц предложил на пост главу МИД Александра Шалленберга.

Что известно о скандале и отставке канцлера Австрии Себастьяна Курца

  • 9 октября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку. Это произошло на фоне расследования против него по делу о коррупции. Однако он пояснил, что и в дальнейшем будет возглавлять консервативную Австрийскую народную партию и планирует стать ее лидером в парламенте.
  • Прокуратура Австрии расследует дело в отношении Курца и еще 9 человек. Их подозревают в злоупотреблении доверием и коррупции.
  • По версии следствия, в течение 2016 – 2018 годов министерство финансов использовало бюджетные деньги, чтобы финансировать рекламные объявления в одной из газет Австрии в обмен на размещение опросов общественного мнения, которые якобы выгодны для партии Курца.
  • Правоохранители предполагают, что это могло быть частью плана, который позволил Курцу занять пост канцлера.