Політик замінить на посаді Себастьяна Курца, який подав у відставку. Про це президент країни заявив 10 жовтня під час виступу перед журналістами.
До теми Канцлер Австрії Себастьян Курц йде у відставку
Президент Австрії назвав нового канцлера країни
Новим канцлером Австрії стане дипломат Александер Шалленберг, який очолював МЗС країни в уряді Себастьяна Курца,
– мовиться у повідомленні.
Президент країни пояснив, що вже 11 жовтня Александер Шалленберг складе присягу.
Александер Шалленберг стане новим канцлером Австрії / Фото АР
Александер Ван дер Беллен додав, що поспілкувався з політиком та віцеканцлером Вернером Коглером. Ті запевнили президента, що "для подальшої спільної роботи (в уряді Австрії – 24 канал) є стійкий фундамент". Президент пояснив, що вони відповідають за це "своїм словом", тож він очікує на концентровану роботу.
Нинішня урядова криза закінчена. Робота на користь нашої країни може бути продовження,
– запевнив Беллен.
До речі, саме колишній канцлер Курц запропонував на пост главу МЗС Александра Шалленберга.
Що відомо про скандал та відставку канцлера Австрії Себастьяна Курца
- 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що йде у відставку. Це відбулось на тлі розслідування проти нього у справі щодо корупції. Проте він пояснив, що й надалі очолюватиме консервативну Австрійську народну партію та планує стати її лідером у парламенті.
- Прокуратура Австрії розслідує справу щодо Курца і ще 9 осіб. Їх підозрюють у зловживанні довірою та корупції.
- За версією слідства, протягом 2016 – 2018 років міністерство фінансів використовувало бюджетні гроші, щоб фінансувати рекламні оголошення в одній з газет Австрії в обмін на розміщення опитувань громадської думки, які нібито вигідні для партії Курца.
- Правоохоронці припускають, що це могло бути частиною плану, який дозволив Курцу обійняти посаду канцлера.