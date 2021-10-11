Політик замінить на посаді Себастьяна Курца, який подав у відставку. Про це президент країни заявив 10 жовтня під час виступу перед журналістами.

До теми Канцлер Австрії Себастьян Курц йде у відставку

Президент Австрії назвав нового канцлера країни

Новим канцлером Австрії стане дипломат Александер Шалленберг, який очолював МЗС країни в уряді Себастьяна Курца,

– мовиться у повідомленні.

Президент країни пояснив, що вже 11 жовтня Александер Шалленберг складе присягу.



Александер Шалленберг стане новим канцлером Австрії / Фото АР

Александер Ван дер Беллен додав, що поспілкувався з політиком та віцеканцлером Вернером Коглером. Ті запевнили президента, що "для подальшої спільної роботи (в уряді Австрії – 24 канал) є стійкий фундамент". Президент пояснив, що вони відповідають за це "своїм словом", тож він очікує на концентровану роботу.

Нинішня урядова криза закінчена. Робота на користь нашої країни може бути продовження,

– запевнив Беллен.

До речі, саме колишній канцлер Курц запропонував на пост главу МЗС Александра Шалленберга.

Що відомо про скандал та відставку канцлера Австрії Себастьяна Курца