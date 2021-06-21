Правительство Бельгии ограничило въезд в страну из Великобритании

Правительство Бельгии приняло решение отнести Великобританию в число стран с "очень высоким" риском COVID-19. Это произошло из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса Delta.

Резиденты или граждане Бельгии, которые путешествовали в Великобританию, будут обязаны пройти карантин по возвращении. Зато нерезиденты Бельгии не получат разрешения на въезд на ее территорию.

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Великобритания стала одной из 26 стран, которые правительство Бельгии отнесло к "регионам особого беспокойства" с эпидемиологической стороны, говорится о Южной Африке, Бразилии, Аргентине, Пакистане и Грузии в частности.

Согласно информации издания, пока о сроках действия мер предосторожности и ограничениях на путешествия в Бельгию не сообщали. Министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук отметил, что соответствующему решению "не рад", однако считает, что государство должно защититься от распространения нового варианта коронавируса. Сейчас в Бельгии пытаются снизить показатели заболеваемости.

Новый штамм коронавируса Delta: коротко

Delta-вариант COVID-19 впервые зарегистрировали в Индии – его обнаружили уже по меньшей мере в 74 странах.

В то же время он, по информации ученых, может стать доминантным штаммом в мире, он более инфекционный и может вызвать более тяжелое течение заболевания.

31 мая Европейская комиссия обнародовала уточненные рекомендации по упрощению поездок по территории ЕС в условиях пандемии. Они оставляют за правительствами стран право вводить дополнительные ограничения на путешествия из регионов повышенного риска".