Государственным органам, включая правительственные департаменты и больницы, рекомендуют немедленно выявлять любые контракты с российскими и белорусскими компаниями. Тогда, по возможности, изменить поставщиков с минимальными перебоями, использовать законные пути их отмены.

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Государственные деньги не должны финансировать военную машину Путина. Мы просим больницы, советы и другие организации в государственном секторе срочно рассмотреть все пути, по которым они могут пойти дальше, чтобы разорвать свои коммерческие связи с Россией,

– заявил канцлер герцогства Ланкастер Стив Баркли.

Правительство Великобритании заверило организации, что будет с ними тесно сотрудничать. Это гарантия того, что они смогут быстрее предпринять необходимые шаги, в том числе использовать легальные пути, где это необходимо.

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