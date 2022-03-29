Державним органам, включаючи урядові департаменти та лікарні, радять негайно виявляти будь-які контракти з російськими та білоруськими компаніями. Тоді, якщо можливо, змінити постачальників з мінімальними перебоями, використовувати законні шляхи їх скасування.

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Державні гроші не повинні фінансувати військову машину Путіна. Ми просимо лікарні, ради та інші організації в державному секторі терміново розглянути всі шляхи, якими вони можуть піти далі, щоб розірвати свої комерційні зв'язки з Росією,

– заявив канцлер герцогства Ланкастер Стів Барклі.

Уряд Великої Британії запевнив організації, що буде з ними тісно співпрацювати. Це гарантія того, що вони зможуть якнайшвидше вжити необхідних кроків, у тому числі використовувати легальні шляхи, де це необхідно.

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