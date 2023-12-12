Решение правительства будет действовать до 14 января 2024 года. В частности, премьер-министр Финляндии Петери Орпо заявил об открытии КПП Ваалима и Ниирала.
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В частности, журналисты спросили у представителей правительства, почему открыли именно эти два пункта. Представитель пограничной службы Микко Лехмус отметил, что таким образом люди, проживающие с обеих сторон границы, смогут посетить своих родственников.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что правительство внимательно следит за событиями на восточной границе, и если поток нелегальных мигрантов не прекратится, граница может быть снова закрыта.
Без снятия ограничений мы не сможем проверить, происходят ли изменения к лучшему. Если это явление продолжится, мы снова закроем эти пункты пересечения границы.
– отметил премьер-министр Петтери Орпо.
Закрытие границ между Финляндией и Россией
- Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией в ночь на 30 ноября на две недели. Единственное, что связывало Россию и Финляндию на сухопутной границе – грузовое железнодорожное сообщение через КПП "Вайниккала".
- Минобороны России обманом вынудило подписать контракты мигрантов, которые ранее россия использовала в гибридной атаке против Финляндии.
- Следовательно, 17 ноября Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на границе с россией из-за наплыва просителей убежища. Затем премьер страны объявил о намерении закрыть оставшуюся КПП на границе с россией до 13 декабря.