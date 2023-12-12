Рішення уряду діятиме до 14 січня 2024 року. Зокрема, прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо заявив про відкриття КПП Вааліма та Ніірала.
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Зокрема, журналісти запитали представників уряду, чому відкрили саме ці два пункти. Представник прикордонної служби Мікко Лехмус зазначив, що таким чином люди, які мешкають по обидва боки кордону, зможуть відвідати своїх родичів.
Голова МВС Фінляндії Марі Рантанен заявила, що уряд уважно стежить за подіями на східному кордоні, і якщо потік нелегальних мігрантів не припиниться, кордон може бути знову закритий.
Без зняття обмежень ми не зможемо перевірити, чи відбуваються зміни на краще. Якщо це явище продовжиться, ми знову закриємо ці пункти перетину кордону,
– зазначив прем'єр-міністр Петтері Орпо.
Закриття кордонів між Фінляндією та Росією
- Фінляндія закрила всі автотранспортні КПП на кордоні з Росією вночі 30 листопада на два тижні. Єдине, що пов'язувало Росію та Фінляндію на сухопутному кордоні, – вантажне залізничне сполучення через КПП "Вайніккала".
- Міноборони Росії обманом змусила підписати контракти мігрантів, яких раніше росія використовувала в гібридній атаці проти Фінляндії.
- Відтак, 17 листопада Фінляндія закрила чотири пропускні пункти на кордоні з росією через наплив прохачів притулку. Потім прем'єр країни оголосив про намір закрити решту КПП на кордоні з росією до 13 грудня.