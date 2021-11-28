Правительство Франкенштейна и "три Ч": почему следует следить за Румынией

Чудеса творятся в соседней Румынии. На днях завершился политический кризис. Вдруг PNL договорилась об альянсе с социал-демократами: партией, "прославившейся" своей коррумпированностью. Против нее, собственно, до недавнего времени и "дружили" PNL из USR. Далее читайте на украинском.

Після того, як розсварилися представники урядової коаліції у складі пропрезидентської Націонал-ліберальної партії PNL та Союзу порятунку Румунії USR (партії, яка постала з протестних антикорупційних рухів) ситуація у країні була дуже хиткою.

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Прем'єр-міністра Флоріна Кицу відправили у відставку. Подейкували навіть про ризик дострокових виборів.

Нова влада

Ба більше, есдеки та пенелісти домовились про ротаційний уряд. Спершу його на 18 місяців очолить Ніколае Чуке від націонал-лібералів. Потім – Марчел Чолаку від соціал-демократів. Традиційно у друзях з уже новою владою лишилась Партія угорців Румунії UDMR.

Звісно, соціал-демократи умовно очистились і від сірого кардинала румунської політики Лівіу Драгні, який відсидів у в'язниці за зловживання владою і лиш нещодавно був достроково звільнений "за хорошу поведінку", і від його соратниці та екс-прем'єрки Віоріки Денчіле. Проте реноме лишилось доволі підірване.

Франкенштейн та опозиція

Але, як бачимо, PNL це не спинило. Ніколае Чуке – новий прем'єр – наголосив, що заради стабільності готовий забути про гордість. А злі язики кажуть, що пенелістам у коаліції більш зрозумілі старі вороги ніж нові друзі і корупціонери візьмуть реванш.

Звісно, USR почувається ображеним і покинутим. Лідер цієї партії Дачан Чолош вже заявив, що пенелісти кинули себе в обійми PSD. Його однопартійці називають нову коаліцію урядом Франкенштейна і готові до роботи в опозиції.

Тож уже незабаром політичне життя у Румунії стане обертатися навколо трьох Ч: Чуке та Чолаку у владі і Чолоша в опозиції. Буде цікаво, хоча й тривожно за здобутки останніх років на антикорупційній ниві Румунії.