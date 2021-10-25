Их Украина предложила транспортировать на специальных условиях. Это случилось на пресс-конференции в понедельник, 25 октября.

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Германия получила предложение Украины насчет газа

Мы получили это предложение от Украины и передали Федеральному министерству экономики и энергетики, как и все другие предложения украинской стороны. Мы будем его интенсивно обсуждать,

– заявила Фельдгузен.

Она также пояснила, что Германия пытается вместе с Украиной сохранить транзит газа через украинскую территорию.

Кроме того, по ее мнению, когда-то газовый транзит полностью прекратится, поэтому Украине следует работать над будущим своей газотранспортной системы. В частности говорится о работе над тем, чтобы в дальнейшем обеспечить и транзит водорода, чтобы стать энергетически независимой. А также самой иметь возможность экспортировать энергию.

Коротко о транзите газа через Украину