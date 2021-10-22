Поручение СНБО в энергетической сфере

На заседании СНБО с докладами выступили министры, представители ГТС и "Нафтогаза". После того чиновники одобрили несколько решений.

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Правительству и местным органам власти поручено принять меры по немедленному исполнению решений СНБО с 2019 года в энергетической сфере. В частности, говорится об обеспечении энергобаланса в Украине, который одобрили еще 2 года назад.

Есть саботаж в вопросе создания полного энергетического баланса Украины. Определенный круг лиц, которых в народе называют олигархами, имеют влияние в этой области. Они могут быть причастны к тому, что в нашей стране до сих пор не появился такой фундаментальный документ,

– заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Поэтому уже 23 октября создадут большую рабочую группу, чтобы весь процесс стал публичным и понятным.

"Это для того, чтобы уже в октябре 2022 года мы не делали такие заседания, все должны работать в автоматическом режиме, а не пожарном", – пояснил Данилов.

Кроме того, Кабмину поручено в трехдневный срок принять исчерпывающие меры для бесперебойного снабжения газа потребителям и предприятиям до конца отопительного сезона.

Украина будет поставлять газ в Европу

СНБО поручил "Нафтогазу" и оператору ГТС определить специальные условия для транспортировки природного газа в Европу. Говорится о как минимум 55 миллиардах кубов в год.

Смотрите видео брифинга Данилова:

Обратите внимание! Данилов также заявил, что Украина поможет Молдове, у которой начался газовый кризис. Киев будет транспортировать Кишиневу газ, однако впоследствии его должны вернуть. То есть, фактически Украина займет голубое топливо государству-соседке.