Правительство Молдовы все-таки вводит режим чрезвычайной ситуации из-за газового кризиса

Правительство Молдовы приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе. Соответствующее решение приняли в среду, 19 января. Теперь его должен принять парламент.

Режим чрезвычайной ситуации планируют ввести на 60 суток. В правительстве предполагают, что похожая ситуация в энергетической сфере может повториться в феврале и марте.

Заметьте Молдова заказала у России газ на 5 лет, но теперь не имеет на него денег

Если парламент поддержит решение правительства, комиссия по чрезвычайным происшествиям в энергетическом секторе соберется на заседание уже 20 января. Тогда они будут принимать меры, которые помогут избежать прекращения поставок газа в Молдову.

"Газпром" пригрозил Молдове

Российская компания "Газпром" пригрозила остановить поставки газа в Молдову. Очередной платеж страна должна оплатить до 20 января.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила: в холодный период года "Газпром" переносил оплату на несколько месяцев.

У нас есть официальное письмо, в котором сообщают, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа,

– рассказала она.

Гаврилица рассказала, что "Газпром" грозится оставить потребителей без газа. Компания делает это вместо того, чтобы принять меры, которые помогут "Молдовагаз" выполнить контрактные обязательства.

Мотивы "Газпрома" в газовой войне: смотрите видео