О новых кадровых решениях стало известно сегодня. В частности, министр обороны Рустем Умеров в фейсбуке рассказал немного о биографии своих новых заместителей.

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В частности, заместителями Рустема Умерова назначены:

Гаврилюка Ивана Юрьевича заместителем Министра обороны Украины;

Гайдера Станислава Мечеславовича заместителем Министра обороны Украины;

Клименкова Дмитрия Олеговича заместителем Министра обороны Украины.



Заместители министра обороны Умерова / Фото ведомства

Что известно о новых заместителях

Иван Гаврилюк – заместитель по вопросам военно-технической политики

Гаврилюк – генерал-лейтенант. В апреле-августе 2022 возглавлял рабочую группу Украины в координационном центре помощи в Германии. Ранее занимал должность советника Командующего силами логистики ВСУ и руководителя главного управления логистики – заместителя Начальника генерального штаба ВСУ.

Его главными задачами Умеров очертил развитие ОВТ Сил обороны, перепрофилирование украинского ОПК в номенклатуру НАТО и тесное сотрудничество со странами партнерами.

Дмитрий Клименков – заместитель по вопросам закупок

Клименко работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз". По словам Умерова, за время работы ему удалось более чем на 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество клиентов-нерезидентов.

До этого Клименко был первым заместителем главы ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании Эриксон.

Ключевыми в должности Клименко станут – стандартизация, систематизация, действенный контроль и цифровизация закупок, создание поэтапного алгоритма закупок и контроля, полноценный запуск Агентства нелетальных закупок.

Станислав Гайдер – заместитель по вопросам институционального развития

Гайдер является руководителем цифровой трансформации НАПК – занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs), где были перестроены ключевые бизнес-процессы. Умеров уточнил, что именно под руководством Станислава были запущены Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений обличителей коррупции.

Его приоритетами в работе станут: развитие устойчивого и целостного института Министерства обороны, которое опирается на данные и обеспечивает прозрачность и подотчетность.

Украинские воины должны быть обеспечены всем необходимым. Нулевая толерантность к коррупции и эффективность являются важнейшими принципами работы Министерства обороны. Уверен, что новые члены команды реализуют поставленные цели,

– резюмировал Умеров, представляя своих заместителей.

Предыдущие назначения

Заметим, что 27 сентября Кабмин назначил первые три новых заместителя:

Юрия Джигара;

Наталью Калмыкову;

Екатерину Черногоренко.

Что этому предшествовало

18 сентября Кабмин уволил сразу шестерых заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства.

Таким образом, из заместителей предыдущего министра обороны Александра Резникова свой пост сохранил только первый заместитель Александр Павлюк.

6 сентября Рада поддержала назначение Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. До этого он возглавлял Фонд государственного имущества.