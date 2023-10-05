Про нові кадрові рішення стало відомо сьогодні. Зокрема, міністр оборони Рустем Умєров у фейсбуці розповів факти з біографії своїх нових заступників.
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Зокрема заступниками Рустема Умєрова призначено:
- Гаврилюка Івана Юрійовича заступником Міністра оборони України;
- Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником Міністра оборони України;
- Кліменкова Дмитра Олеговича заступником Міністра оборони України.
Заступники міністра борони Умєрова / Фото відомства
Що відомо про нових заступників
- Іван Гаврилюк – заступник з питань військово-технічної політики
Гаврилюк – генерал-лейтенант. У квітні-серпні 2022 року очолював робочу групу України в координаційному центрі допомоги у Німеччині. Раніше обіймав посаду радника Командувача сил логістики ЗСУ та керівника головного управління логістики – заступника Начальника генерального штабу ЗСУ.
- Дмитро Кліменков – заступник з питань закупівель
Кліменко працював комерційним директором АТ “Укртрансгаз”. За словами Умєрова, за час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів.
До цього Кліменко був першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проєктів у шведській компанії Еріксон.
- Станіслав Гайдер – заступник з питань інституційного розвитку
Гайдер є керівником цифрової трансформації НАЗК – займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs) де було перебудовано ключові бізнес-процеси. Умєров уточнив, що саме під керівництвом Станіслава було запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін.
Українські воїни повинні бути забезпечені усім необхідним. Нульова толерантність до корупції та ефективність – найважливіші принципи роботи Міністерства оборони. Впевнений, що нові члени команди реалізують поставлені цілі,
– резюмував Умєров, представляючи своїх заступників.
Попередні призначення
Зауважимо, що 27 вересня Кабмін призначив перших трьох нових заступників:
- Юрія Джигара;
- Наталію Калмикову;
- Катерину Чорногоренко.
Що цьому передувало
18 вересня Кабмін звільнив одразу шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства.
Таким чином, з-поміж заступників попереднього міністра оборони Олександра Резнікова свою посаду зберіг лише перший заступник Олександр Павлюк.
6 вересня Рада підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.