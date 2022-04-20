Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. Эта инициатива поможет четко распределить благотворительные средства на нужды страны.

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Власть будет привлекать благотворительные средства на поддержку Украины в рамках проекта "United24".

По словам Дениса Шмыгаля, этот документ будет четко определять, какие счета являются официальными и какие органы государственной власти могут тратить эти средства. Отмечается, что вся информация о поступлении и переводах средств будут публичными и прозрачными.

"Такой механизм позволяет быстро собирать средства на обеспечение потребностей наших Вооруженных Сил, здравоохранения, а также на приоритетные мероприятия по восстановлению экономики и поврежденной инфраструктуры, чтобы оперативно наладить жизнь на деоккупированных территориях", – рассказал премьер-министр Украины.

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