Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Ця ініціатива допоможе чітко розприділити благодійні кошти на потреби країни.

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Влада залучатиме благодійні кошти на підтримку України в межах проєкту "United24".

За словами Дениса Шмигаля, цей документ буде чітко визначати, які рахунки є офіційними та які органи державної влади можуть витрачати ці кошти. Зазначається, що вся інформація про надходження та перекази коштів будуть публічними та прозорими.

"Такий механізм дасть змогу швидко збирати кошти на забезпечення потреб наших Збройних Сил, охорони здоров, а також на пріоритетні заходи з відновлення економіки й пошкодженої інфраструктури, аби оперативно налагодити життя на деокупованих територіях", – розповів прем'єр-міністр України.

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