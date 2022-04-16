Соответствующее постановление разработало Миниобороны во исполнение закона об обеспечении участия гражданских в защите Украины.

Кстати Гранатометы, винтовки, автоматы: в Кропивницком у мужчины изъяли склад оружия

Что предусматривает порядок

Порядок нормировал предоставление людям полномочий на применение огнестрельного оружия во время военного положения.

Также установили перечень правовых оснований и алгоритм о применении огнестрельного оружия во взаимодействии с военным командованием.

Напомним, чтобы получить оружие, гражданские могут подать в уполномоченный орган письменное заявление об участии в отпоре вооруженной агрессии и выдаче огнестрельного оружия. К этому следует приложить также соответствующие документы.

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