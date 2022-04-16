Відповідну постанову розробило Мініоборони на виконання закону про забезпечення участі цивільних у захисті України.
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Що передбачає порядок
- Порядок унормував надання людям повноважень на застосовування вогнепальної зброї під час воєнного стану.
- Також встановили перелік правових підстав та алгоритм про застосовування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням.
Нагадаємо, щоб отримати зброю, цивільні можуть подати до уповноваженого органу письмову заяву про участь у відсічі збройної агресії та видачу вогнепальної зброї. До цього слід додати також відповідні документи.
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