Відповідну постанову розробило Мініоборони на виконання закону про забезпечення участі цивільних у захисті України.

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Що передбачає порядок

  • Порядок унормував надання людям повноважень на застосовування вогнепальної зброї під час воєнного стану.
  • Також встановили перелік правових підстав та алгоритм про застосовування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням.

Нагадаємо, щоб отримати зброю, цивільні можуть подати до уповноваженого органу письмову заяву про участь у відсічі збройної агресії та видачу вогнепальної зброї. До цього слід додати також відповідні документи.

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