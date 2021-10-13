Накануне на парламентских выборах в Норвегии победила "Рабочая партия". Действующий премьер Норвегии признал поражение.
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Солберг обратится к королю Норвегии
"Парламентские выборы 13 сентября 2021 привели к созданию парламентской основы для формирования нового правительства. Поэтому я подаю заявление о разрешении моего правительства подать в отставку", – говорится в заявлении Эрны Солберг.
Политик отметила, что будет рекомендовать королю Норвегии обратиться к лидеру Лейбористской партии Йонас Гар Стере относительно поручение сформировать новый Кабинет министров. Сейчас он является кандидатом в премьер-министры от двух партий, которые готовы сформировать правительство.
Эрна Солберг находилась у власти дольше всех из министров-консерваторов.
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Отставка правительства Норвегии: коротко
- На парламентских выборах в Норвегии 13 сентября большинство мест получили Рабочая партия, Центристская партия и социалисты. Однако они не смогли преодолеть разногласия по поводу окружающей среды и распределения богатства во время предварительных переговоров о формировании правительства.
- Лейбористы и Центристская партия договорились сформировать правительство меньшинства после почти четырехнедельных переговоров.
- Сейчас в Норвегии должны представить детальный программный документ, а уже 14 октября представят новый состав Кабинета министров. У нового правительства будет 76 депутатов в парламенте из 185.