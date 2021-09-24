Речь идет о мерах, которые ограничивают социальное взаимодействие. А также затрудняют работу многих предприятий.
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Когда снимут ограничения
Коронавирусные ограничения в Осло официально снимут 25 сентября в 16:00 по местному времени.
Представители правительства объяснили, что отмена требования соблюдать социальную дистанцию позволит культурным и спортивным объектам работать на полную мощность. Также:
- заполнятся рестораны;
- снова заработают ночные клубы.
Сольберг: Пришло время вернуться к нормальной жизни
Правительство перестанет рекомендовать гражданам не выезжать за пределы Европейского Союза. В то же время некоторые ограничения все же оставят для тех, кто прибывает из стран с высоким уровнем инфицирования.
Прошло 561 день от введения самых жестких мер в Норвегии в мирное время. Теперь настало время вернуться к нормальной обыденной жизни.
Отметим, что согласно официальным данным, примерно 76% всех норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, полностью привито 67% населения.
Ситуация с коронавирусом в Норвегии
- По состоянию на 24 сентября, всего в Норвегии заболели коронавирусом 185 330 человек.
- Выздоровело 88 952 больных, в то же время 850 – смертельные случаи.
- Норвегия возглавила рейтинг стран, лучше всего противостоявших COVID-19 в августе.