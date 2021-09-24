Мовиться про заходи, які обмежують соціальну взаємодію. А також – ускладнюють роботу багатьох підприємств.

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Коли знімуть обмеження

Коронавірусні обмеження в Осло офіційно знімуть 25 вересня о 16:00 за місцевим часом.

Представники уряду пояснили, що скасування вимоги дотримуватися соціальної дистанції дозволить культурним і спортивним об'єктам працювати на повну потужність. Також:

заповняться ресторани;

знову запрацюють нічні клуби.

До речі! Обмеження через пандемію ще влітку зняла Велика Британія. У вересні до неї долучилася Данія.

Сольберг: Настав час повернутись до нормального життя

Уряд перестане рекомендувати громадянам не виїжджати за межі Європейського Союзу. Водночас деякі обмеження все ж залишать для тих, хто прибуває з країн з високим рівнем інфікування.

Минув 561 день від введення найжорсткіших заходів в Норвегії у мирний час. Тепер настав час повернутися до нормального буденного життя. Ерна Сольберг Прем'єр-міністерка Норвегії

Відзначимо, що згідно з офіційними даними, приблизно 76% всіх норвежців отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19, повністю щепилися 67% населення.

Нагадаємо! Норвегія вже тричі відкладала перехід до фінального етапу скасування карантину.

Ситуація з коронавірусом у Норвегії