Мовиться про заходи, які обмежують соціальну взаємодію. А також – ускладнюють роботу багатьох підприємств.
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Коли знімуть обмеження
Коронавірусні обмеження в Осло офіційно знімуть 25 вересня о 16:00 за місцевим часом.
Представники уряду пояснили, що скасування вимоги дотримуватися соціальної дистанції дозволить культурним і спортивним об'єктам працювати на повну потужність. Також:
- заповняться ресторани;
- знову запрацюють нічні клуби.
Сольберг: Настав час повернутись до нормального життя
Уряд перестане рекомендувати громадянам не виїжджати за межі Європейського Союзу. Водночас деякі обмеження все ж залишать для тих, хто прибуває з країн з високим рівнем інфікування.
Минув 561 день від введення найжорсткіших заходів в Норвегії у мирний час. Тепер настав час повернутися до нормального буденного життя.
Відзначимо, що згідно з офіційними даними, приблизно 76% всіх норвежців отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19, повністю щепилися 67% населення.
Ситуація з коронавірусом у Норвегії
- Станом на 24 вересня, загалом у Норвегії захворіли на коронавірус 185 330 осіб.
- Одужало 88 952 хворих, водночас 850 – смертельні випадки.
- Норвегія очолила рейтинг країн, найкраще протистояли COVID-19 у серпні.