Правительство обещает вывести на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн дизеля
Источник:Офис Президента
Заседание президиума Конгресса местных и региональных властей состоялось в среду, 4 мая. Одной из тем стала ситуация на рынке горючего.
Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством Андрея Ермака – главы Офиса Президента. Собравшиеся обсудили ряд приоритетных вопросов.
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В частности:
- в условиях военного положения обеспечение украинцев горючим и продуктами;
- внедрение государственной системы учета гуманитарной помощи.
Ермак поблагодарил членов Конгресса. Он подчеркнул, что их ежедневная работа очень важна. Украинцев необходимо обеспечивать гуманитарной помощью систематически и на должном уровне.
Глава ОП также предложил проводить заседание президиума Конгресса раз в две недели.
Как будут регулировать ситуацию с горючим
О ситуации на рынке горючего проинформировала Юлия Свириденко – первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины.
Она объяснила, что временный дефицит горючего спровоцировали действия российских оккупантов. Речь идет об уничтожении мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.
Свириденко подчеркнула: продолжается постоянное сотрудничество правительства и операторов рынка. Ее целью является понять потребности и найти пути устранения дефицита топлива.
По словам министра, операторы рынка в остатках сохраняют:
- 22,5 тысячи тонн бензинов;
- 41,4 тысячи тонн дизельного горючего.
Мы приняли ряд правительственных решений, позволяющих направить имеющиеся в стране объемы – это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля – на рынок, что должно уменьшить дефицит,
– заявила Свириденко.
Она также напомнила: операторы законтрактовали определенные объемы топлива в Европе.
Заявление Корниенко
Александр Корниенко – первый заместитель председателя Верховной Рады – 4 мая сообщил, что уже в ближайшие дни проблему с дефицитом топлива удастся решить. Украинцам следует приготовиться к тому, что цены на горючее несколько возрастут.
Тем временем правительство приняло решение разрешить повышение торговой надбавки на 40%:
- с 5 до 7 гривен – для дизельного топлива;
- с 4,55 до 6,50 гривны – для бензина.
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