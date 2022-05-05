Правительство обещает вывести на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн дизеля

Заседание президиума Конгресса местных и региональных властей состоялось в среду, 4 мая. Одной из тем стала ситуация на рынке горючего.

Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством Андрея Ермака – главы Офиса Президента. Собравшиеся обсудили ряд приоритетных вопросов.

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В частности:

в условиях военного положения обеспечение украинцев горючим и продуктами;

внедрение государственной системы учета гуманитарной помощи.

Ермак поблагодарил членов Конгресса. Он подчеркнул, что их ежедневная работа очень важна. Украинцев необходимо обеспечивать гуманитарной помощью систематически и на должном уровне.

Глава ОП также предложил проводить заседание президиума Конгресса раз в две недели.

Как будут регулировать ситуацию с горючим

О ситуации на рынке горючего проинформировала Юлия Свириденко – первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины.

Она объяснила, что временный дефицит горючего спровоцировали действия российских оккупантов. Речь идет об уничтожении мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.

Свириденко подчеркнула: продолжается постоянное сотрудничество правительства и операторов рынка. Ее целью является понять потребности и найти пути устранения дефицита топлива.

По словам министра, операторы рынка в остатках сохраняют:

22,5 тысячи тонн бензинов;

41,4 тысячи тонн дизельного горючего.

Мы приняли ряд правительственных решений, позволяющих направить имеющиеся в стране объемы – это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля – на рынок, что должно уменьшить дефицит,

– заявила Свириденко.

Она также напомнила: операторы законтрактовали определенные объемы топлива в Европе.

Заявление Корниенко

Александр Корниенко – первый заместитель председателя Верховной Рады – 4 мая сообщил, что уже в ближайшие дни проблему с дефицитом топлива удастся решить. Украинцам следует приготовиться к тому, что цены на горючее несколько возрастут.

Тем временем правительство приняло решение разрешить повышение торговой надбавки на 40%:

с 5 до 7 гривен – для дизельного топлива;

с 4,55 до 6,50 гривны – для бензина.

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Из-за дефицита горючего ряд АЗС Украины ввели ограничения по продаже горючего. В частности, речь идет об ОККО и WOG. Говорится, что это – вынужденный шаг.