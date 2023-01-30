Правительство обнародовало новый порядок бронирования работников во время мобилизации

Во время полномасштабной войны руководители некоторых предприятий могут забронировать своих работников от призыва. Недавно Кабинет Министров определил новый порядок этой процедуры.

Чиновники уже обнародовали документ о новом порядке бронирования. Он утвержден постановлением Кабинета министров №76 от 27 января.

К теме Теперь новый порядок: правительство утвердило процедуру бронирования военнообязанных

Что предполагает новый порядок

Прежде всего, чиновники подчеркнули, что предприятия, принадлежащие к критически важным, выполняют мобилизационные задания или производят товары, работы и услуги для военных, могут забронировать до 50% своих военнообязанных работников сроком до 6 месяцев.

Кроме того, военнообязанные руководители указанных предприятий и их заместители, а также работники ТЭК по перечню Минэнерго подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Согласно порядку предприятие является критически важным для экономики в случае соответствия трем из семи критериев:

общая сумма уплаченных налогов и других сборов (от 1,5 миллионов евро);

сумма поступлений в инвалюте (эквивалент 32 миллиона евро);

стратегическое значение для экономики и безопасности страны согласно постановлению КМУ №83 от 2015 года;

важное значение для удовлетворения потребностей территориального общества;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

зарплата не меньше средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года;

резидентство "Действие Сити".

Обратите внимание! Предприятиям ТЭК, государственным или коммунальным учреждениям культуры, предприятиям в сфере здравоохранения, образования и науки, физкультуры и спорта, соцзащиты достаточно соответствовать двум критериям.

Это ослабление распространяется также для "линейных аудиовизуальных медиа, осуществляющих эфирное наземное многоканальное (цифровое) телевизионное вещание.

Кроме того, к критически важным относятся:

специализированные учреждения ООН,

зарубежные дипломатические учреждения в Украине,

представительства донорских учреждений,

исполнители проектов международной технической помощи,

представительства международных организаций,

международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за средства международных партнеров, согласно перечню, МИД или Секретариат Кабмина.

Госслужащие также подпадают под бронирование

Что касается органов госвласти, то на них распространяется подобный принцип бронирования до 50% работников без учета руководства и весь срок проведения мобилизации.

Бронированию подлежат военнообязанные:

занимающие должности государственной службы категорий "А" и "Б",

руководители министерств и их заместители,

руководители государственных органов,

органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители,

руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители,

работники патронатных служб.

В органах местного самоуправления подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности военнообязанные, занимающие должности первой – четвертой категории должностей, в то время как квота 50% распространяется на должности пятой – седьмой категорий.

Действительны ли бронирования по старому порядку

В постановлении говорится, что бронирование, уже предоставленное работнику по старой процедуре, будут оставаться действительными в течение срока, на который они были предоставлены.

В то же время, в случае потери оснований для бронирования (завершение мобилизационного задания, увольнения, расформирования госоргана) документ аннулируется.

Напомним, что закон о новых правилах бронирования работников вступил в силу 30 ноября. До этого времени бронирование регулировалось постановлением правительства от 3 марта 2022 года, согласно которому Минэкономики может предоставлять отсрочки сроком до шести месяцев и продлевать их максимум на два месяца.

Пока известно, что к выполнению мобилизационных задач привлечены 28 тысяч предприятий, а 814 тысяч человек имеют отсрочку от мобилизации.