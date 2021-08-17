Кабинет Министров передал законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" на рассмотрение Верховной Рады. Правительство рекомендует нардепам одобрить документ №5844.

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Кого будут судить после деоккупации

Амнистию не могут применить в отношении преступлений:

подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда в пределах, признанных Украиной;

определены статьей I Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества или статьей 1 Европейской конвенции;

состав которого включает деяние, определенное статьей 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

которые повлекли смерть человека или тяжкие телесные повреждения;

которые являются умышленным тяжким или особо тяжким преступлением против жизни и здоровья лица, против воли, чести, половой свободы и половой неприкосновенности личности или против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

преступления против нацбезопасности Украины со стороны судьи, прокурора, чиновника или военного.

Не будут применять амнистию и против иностранцев, воевавших на стороне боевиков.

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Можно сдать оружие за вознаграждение

Жители оккупированных территорий могут добровольно сдать Нацгвардии оружие, боеприпасы, взрывчатку и другие опасные предметы. Кроме того, они могут рассказать о местоположении военной техники.

На контрольных пунктах въезда-выезда сдать оружие можно будет постоянно, на деоккупированных территориях – в течение года с даты деоккупации.

Размер вознаграждения определит Кабмин.