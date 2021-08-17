Кабінет Міністрів передав законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду" на розгляд Верховної Ради. Уряд рекомендує нардепам схвалити документ №5844.

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Кого судитимуть після деокупації

Амністію не можуть застосувати щодо злочинів:

які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в межах, визнаних Україною;

визначені статтею I Конвенції про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства або статтею 1 Європейської конвенції;

склад якого включає діяння, визначене статтею 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання;

що спричинили смерть людини, або тяжкі тілесні ушкодження;

які є умисним тяжким або особливо тяжким злочином проти життя та здоров'я особи, проти волі, честі, статевої свободи та статевої недоторканості особи або проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

злочини проти нацбезпеки України з боку судді, прокурора, чиновника або військового.

Не застосовуватимуть амністію і проти іноземців, які воювали на стороні бойовиків.

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Можна здати зброю за винагороду

Мешканці окупованих територій можуть добровільно здати Нацгвардії зброю, боєприпаси, вибухівку та інші небезпечні предмети. Крім того, вони можуть розповісти про місце розташування військової техніки.

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду здати зброю можна буде постійно, на деокупованих територіях – протягом року з дати деокупації.

Розмір винагороди визначить Кабмін.