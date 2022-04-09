Правительство определило распределение 15 миллионов гривен помощи семьям погибших воинов

Семьи воинов, погибших защищая Украину, имеют право получить единовременную помощь в размере 15 миллионов гривен. Также эта помощь предусмотрена для семей тех защитников, которые умерли в результате ранения в течение года после ранения во время войны.

Согласно постановлению правительства, родственники погибшего в войне имеют право на получение денежной выплаты со дня смерти, который указан в соответствующем свидетельстве. Получить средства можно в течение 3 лет.

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Порядок получения средств

Если родственники отказываются от денежной выплаты или же не воспользуются своим правом в течение 3 лет, то эти средства распределят между другими семьями погибших.

Получить средства могут родители погибшего, члены семьи и те, кто был на его содержании. Если после выплаты суммы обращается другой член семьи, то вопрос распределения средств будут решать по взаимному согласию или в судебном порядке.

Семьи защитников, которые умерли в течение года в результате полученных на войне ранений, также имеют право на получение выплаты в размере 15 миллионов гривен.