Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает 24 канал.

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Что предполагает новая программа

По словам Шмыгаля, соответствующая программа будет включать четыре ключевые потребности. Среди них экономическая независимость, возможность военной карьеры, обеспечение ветеранов жильем, медицинские услуги.

Возможность военной карьеры, переобучение, поддержка ветеранского бизнеса. Обеспечение ветеранов жильем, в том числе компенсацией процентной ставки на ипотеку и финансовый лизинг. Трехуровневая система безвозмездной психологической помощи ветеранам,

– заявил Шмыгаль.

Отмечается, что план новой стратегии будет реализован уже в этом году. Ветеранам также предоставят возможность развивать военную карьеру.

Как сообщалось, еще осенью 2022 года глава правительства отмечал, что безопасность и ветеранская политика будут приоритетами работы правительства.

Что будет с ветеранами войны после нашей победы

Несмотря на то, что война, как и всеобщая мобилизация, в Украине продолжается, Минветеранов уже начало подготовку к адаптации всех защитников и защитниц, которые вернутся из войны в гражданскую жизнь.

Минветеранов создало Единый электронный реестр ветеранов войны, благодаря которому можно понять и проанализировать, сколько и в каких специальностях потребует экономика того региона, куда будет возвращаться человек после службы.

Минветеранов совместно с другими ведомствами работают над созданием системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни. В частности, министерство начало институциональную реформу в сфере безопасности и обороны – систему перехода с военной карьеры в гражданскую жизнь.

Напомним, что Верховная Рада еще 24 марта поддержала закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Им определяется государственная политика и система социальной защиты ветеранов войны.