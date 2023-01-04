Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає 24 Канал.

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Що передбачає нова програма

За словами Шмигаля, відповідна програма охоплюватиме чотири ключові потреби. Серед них: економічна незалежність, можливість військової кар'єри, забезпечення ветеранів житлом, медичні послуги.

Можливість військової кар'єри, перенавчання, підтримка ветеранського бізнесу. Забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг. Трирівнева система безоплатної психологічної допомоги ветеранам,

– заявив Шмигаль.

Зазначають, що план нової стратегії буде реалізований вже цього року. Ветеранам також нададуть можливість розвивати військову кар'єру.

Як повідомлялося, ще восени 2022 року глава уряду наголошував на тому, що безпека та ветеранська політика будуть пріоритетами роботи уряду.

Що буде з ветеранами війни після нашої перемоги

Попри те, що війна, як і загальна мобілізація, в Україні триває, Мінветеранів вже розпочало підготовку до адаптації всіх захисників і захисниць, які повернуться з війни до цивільного життя.

Мінветеранів створило Єдиний електронний реєстр ветеранів війни, завдяки якому можна зрозуміти і проаналізувати, скільки і яких спеціальностей потребуватиме економіка того регіону, куди буде повертатися людина після служби.

Мінветеранів спільно з іншими відомствами працюють над створенням системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Зокрема, міністерство започаткувало інституційну реформу у сфері безпеки і оборони – систему переходу з військової кар'єри до цивільного життя.

Нагадаємо, що Верховна Рада ще 24 березня підтримала закон про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Ним визначається державна політика та система соціального захисту ветеранів війни.