Про це заявила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна на шостому Українському жіночому конгресі.

Важливо "Держава має зробити ветеранську політику своїм пріоритетом": Зеленський підписав важливий закон

Вона зазначила, що станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 493 550 учасників бойових дій, з них понад 38 тисяч – жінки. Однак після повномасштабного вторгнення Росія ця цифра збільшиться в рази.

Що робить влада, аби допомогти ветеранам ЗСУ

Лапутніна зазначила, що Мінветеранів створило Єдиний електронний реєстр ветеранів війни, завдяки якому можна зрозуміти і проаналізувати, скільки і яких спеціальностей потребуватиме економіка того регіону, куди буде повертатися людина після служби.

Ми, як Міністерство, маємо стати "хабом", який модеруватиме цей процес. За посередництва держави військовий після переходу до цивільного життя має отримати змогу стати воїном відновлення. Ми маємо надати йому всі інструменти, щоб він зміг відновлювати країну та підтримувати свою сім'ю,

– сказала вона.

За її словами, Мінветеранів спільно з іншими відомствами працюють над створенням системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Зокрема, міністерство започаткувало інституційну реформу у сфері безпеки і оборони – систему переходу з військової кар'єри до цивільного життя.

"Це означає, що людиноцентричний підхід має бути запроваджений в суб’єктах сектору безпеки і оборони як до чоловіків, так і до жінок", – пояснила вона.

Голова відомства наголосила, що багато переломних моментів на ціннісному рівні відбудеться у світі завдяки поєднанню зусиль чоловіків та жінок у захисті України.

На що можуть розраховувати ветерани після закінчення війни

Верховна Рада ще 24 березня підтримала закон про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Ним визначається державна політика та система соціального захисту ветеранів війни.

Як повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, такий огляд проводитиметься раз на три роки, а також буде проведений після закінчення воєнних дій, що дозволить актуалізувати норми законодавства щодо:

статусів,

соціальних пільг,

гарантій відповідно до сьогоднішніх реалій.

Раніше Міністерство у справах ветеранів України та Український ветеранський фонд запустили Telegram-бот для ветеранів, членів їхніх родин, сімей загиблих захисників та добровольців територіальної оборони.