Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Эстония – ценный партнер для Украины.
Заметьте Эстония объявила, что видит Украину в Евросоюзе, – Офис Президента
Ратификация Соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве способна создать благоприятный климат дальнейшей реализации совместных проектов между Украиной и Эстонией и закрепить амбициозность наших намерений по сотрудничеству,
– подчеркнула Стефанишина.
Детали от Стефанишиной
- Украина и Эстония уже имеют успешный опыт сотрудничества в диджитал-проектах.
- Сейчас украинская сторона стремится расширить горизонты сотрудничества в сфере образования, спорта и реформы государственного управления.
- Соглашение будет способствовать активизации двустороннего сотрудничества и увеличению объемов международных технических и финансовых ресурсов. В частности, путем ноу-хау, тренингов, консультаций, поставки оборудования и материалов, помощи, связанной с внедрением новых технологий, а также – предоставления грантов.