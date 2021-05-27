Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Естонія – цінний партнер для України.

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Ратифікація Угоди про технічне та фінансове співробітництво здатна створити сприятливий клімат подальшої реалізації спільних проєктів між Україною та Естонією і закріпити амбітність наших намірів щодо співпраці,
– наголосила Стефанішина.

Деталі від Стефанішиної

  • Україна та Естонія вже мають успішний досвід співробітництва у діджитал-проєктах. 
  • Наразі українська сторона прагне розширити горизонти співпраці у сфері освіти, спорту та реформи державного управління.
  • Угода сприятиме активізації двостороннього співробітництва та збільшенню обсягів міжнародних технічних та фінансових ресурсів. Зокрема, шляхом ноу-хау, тренінгів, консультацій, поставки обладнання та матеріалів, допомоги пов'язаної із впровадженням нових технологій, а також – надання грантів. 