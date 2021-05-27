Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Естонія – цінний партнер для України.
Зауважте Естонія задекларувала, що бачить Україну у Євросоюзі, – Офіс Президента
Ратифікація Угоди про технічне та фінансове співробітництво здатна створити сприятливий клімат подальшої реалізації спільних проєктів між Україною та Естонією і закріпити амбітність наших намірів щодо співпраці,
– наголосила Стефанішина.
Деталі від Стефанішиної
- Україна та Естонія вже мають успішний досвід співробітництва у діджитал-проєктах.
- Наразі українська сторона прагне розширити горизонти співпраці у сфері освіти, спорту та реформи державного управління.
- Угода сприятиме активізації двостороннього співробітництва та збільшенню обсягів міжнародних технічних та фінансових ресурсів. Зокрема, шляхом ноу-хау, тренінгів, консультацій, поставки обладнання та матеріалів, допомоги пов'язаної із впровадженням нових технологій, а також – надання грантів.