Правительство повысит пенсии родственникам погибших в АТО и ООС воинов. В понедельник, 3 августа, Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание. Среди прочего на повестке дня было повышение пенсий для родственников погибших в войне на Донбассе украинских воинов.

Государственную адресную помощь к пенсионной выплате родственники погибших военных начнут получать уже с 1 августа 2020 года, сообщает Кабинет Министров Украины.

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Кто и сколько получит:

Пособие будет выплачиваться тем членам семьи, которые потеряли кормильца и размер пенсии которых составляет менее 7 тысяч 800 гривен.

Если пенсия назначается на двух и больше членов семьи, адресная помощь к пенсии устанавливается в сумме до 6 тысяч 100 гривен на каждого из членов семьи.

Ожидается, что всего доплаты к пенсиям получат около 9 тысяч членов семей погибших военнослужащих. Здесь говорится о тех, кто погиб в зоне проведения ООС или АТО именно в результате боевых действий.

Также отмечается, что такая инициатива принадлежит Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пенсионный фонд должен провести перерасчет пенсий уже с 1 августа.



Кто и какую пенсию получает в Украине / Инфографика 24 канала