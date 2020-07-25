Что будет с пенсиями в 2021: в Кабмине уже пообещали индексацию с марта
На 2021 год Министерство социальной политики Украины "амбициозную задачу" - по повышению пенсий. Это потребует ресурсов и работа в этом продолжается. В частности, с 1 марта планируют осуществить индексацию, потому повышать пенсии людям надо, а они привыкли именно к этой дате.
Об этом 24 июля рассказала руководительница Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
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Как Кабмин видит ситуацию с пенсиями в 2021: объяснение Лазебной
- На 2021 год Минсоцполитики "перед собой ставит амбициозную задачу".
- Для выполнения этой задачи надо будет привлечь определенный финансовый ресурс.
- Для этого правительство работает уже сегодня: "Чтобы Пенсионный фонд наполнялся и государственный бюджет был способен помочь сделать программы повышения пенсий".
Программа повышения пенсий в 2021 году, по словам Марины Лазебной, будет такая:
- Если повысят минимальную зарплату в январе до, например, 6000 гривен, то минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте 60 – 65 лет (при наличии 35 лет стажа у мужчин и 30 у женщин) составит 2400 гривен.
- Если минимальную зарплату повысят с июля, то – 2600 гривен.
- Минсоцполитики "однозначно будет делать индексацию", и скорее всего – в марте 2021, поскольку "люди привыкли к этой дате и мы должны повысить им пенсии".
К слову, по состоянию на 1 июля в Украине есть более 11 миллионов пенсионеров.
Средние пенсии в Украине / Инфографика 24 канала
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