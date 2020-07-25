На 2021 год Министерство социальной политики Украины "амбициозную задачу" - по повышению пенсий. Это потребует ресурсов и работа в этом продолжается. В частности, с 1 марта планируют осуществить индексацию, потому повышать пенсии людям надо, а они привыкли именно к этой дате.

Об этом 24 июля рассказала руководительница Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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На 2021 год Минсоцполитики "перед собой ставит амбициозную задачу ".

Для выполнения этой задачи надо будет привлечь определенный финансовый ресурс.

Для этого правительство работает уже сегодня: " Чтобы Пенсионный фонд наполнялся и государственный бюджет был способен помочь сделать программы повышения пенсий ".

Программа повышения пенсий в 2021 году, по словам Марины Лазебной, будет такая:

Если повысят минимальную зарплату в январе до, например, 6000 гривен, то минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте 60 – 65 лет (при наличии 35 лет стажа у мужчин и 30 у женщин) составит 2400 гривен.

Если минимальную зарплату повысят с июля, то – 2600 гривен.

Минсоцполитики " однозначно будет делать индексацию ", и скорее всего – в марте 2021, поскольку "люди привыкли к этой дате и мы должны повысить им пенсии".

Индексацию в 2020 году, заметим, в марте не делали. Но сделали в мае (с коэффициентом 1,11 – то есть, пенсии подняли на 11%). Подробнее о ней – по этой ссылке. Какая минимальная пенсия сейчас – в июле 2020 В законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" указано: С 1 января 2020 минимальная пенсия для людей, достигших пенсионного возраста и имеющих необходимый стаж – это 40% минимальной зарплаты. Сейчас это 4723 гривны, то есть размер пенсии – 1889,2 гривны.

Но после майской индексации пенсий ее минимальный размер фактически составляет не менее 2100 гривен.

Однако если стажа не хватило, то минимальная пенсия будет на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – то есть, 1712 гривен (это с 1 июля 2020 года).

К слову, по состоянию на 1 июля в Украине есть более 11 миллионов пенсионеров.



Средние пенсии в Украине / Инфографика 24 канала