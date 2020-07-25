Що буде з пенсіями у 2021: в уряді вже пообіцяли індексацію з березня
На 2021 рік Міністерство соціальної політики України має "амбітне завдання" – щодо підвищення пенсій. Це потребуватиме ресурсів і робота щодо цього триває. Зокрема, з 1 березня планують здійснити індексацію, бо підвищувати пенсії людям треба, а вони звикли саме до цієї дати.
Про це 24 липня розповіла очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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Як уряд бачить ситуацію з пенсіями у 2021: пояснення Лазебної
- На 2021 рік Мінсоцполітики "перед собою ставить амбітне завдання".
- Для виконання цього завдання треба буде залучити певний фінансовий ресурс.
- Задля цього уряд працює вже сьогодні: "Щоб Пенсійний фонд наповнювався й державний бюджет був спроможний нам допомогти зробити програми підвищення пенсій".
Програма підвищення пенсій у 2021 році, за словами Марини Лазебної, буде така:
- Якщо підвищать мінімальну зарплату в січні до, наприклад, 6 тисяч гривень, то мінімальна пенсійна виплата для людей віком 60 – 65 років (за наявності 35 років стажу в чоловіків та 30 в жінок) становитиме 2400 гривень.
- Якщо мінімальну зарплату підвищать із липня, то – 2600 гривень.
- Мінсоцполітики "однозначно буде робити індексацію", найімовірніше, в березні 2021 року, бо "люди звикли до цієї дати й ми маємо підвищити їм пенсії".
До слова, станом на 1 липня в Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів.
Середні пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу
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