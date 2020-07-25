На 2021 рік Міністерство соціальної політики України має "амбітне завдання" – щодо підвищення пенсій. Це потребуватиме ресурсів і робота щодо цього триває. Зокрема, з 1 березня планують здійснити індексацію, бо підвищувати пенсії людям треба, а вони звикли саме до цієї дати.

Про це 24 липня розповіла очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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На 2021 рік Мінсоцполітики "перед собою ставить амбітне завдання ".

". Для виконання цього завдання треба буде залучити певний фінансовий ресурс.

Задля цього уряд працює вже сьогодні: "Щоб Пенсійний фонд наповнювався й державний бюджет був спроможний нам допомогти зробити програми підвищення пенсій".

Програма підвищення пенсій у 2021 році, за словами Марини Лазебної, буде така:

Якщо підвищать мінімальну зарплату в січні до, наприклад, 6 тисяч гривень, то мінімальна пенсійна виплата для людей віком 60 – 65 років (за наявності 35 років стажу в чоловіків та 30 в жінок) становитиме 2400 гривень.

Якщо мінімальну зарплату підвищать із липня, то – 2600 гривень.

Мінсоцполітики "однозначно буде робити індексацію", найімовірніше, в березні 2021 року, бо "люди звикли до цієї дати й ми маємо підвищити їм пенсії".

Індексацію у 2020 році, зауважимо, у березні не робили. Але зробили у травні (з коефіцієнтом 1,11 – тобто, пенсії підняли на 11%). Детальніше про неї – за цим посиланням. Яка мінімальна пенсія зараз – у липні 2020 У законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" вказано: З 1 січня 2020 мінімальна пенсія для людей, що досягли пенсійного віку та мають потрібний стаж – це 40% мінімальної зарплати. Зараз це 4723 гривні, тобто розмір пенсії – 1889,2 гривні.

Але після травневої індексації пенсій її мінімальний розмір фактично становить не менше за 2100 гривень.

Однак якщо стажу не вистачило, то мінімальна пенсія буде на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – тобто, 1712 гривень (це з 1 липня 2020 року).

До слова, станом на 1 липня в Україні є понад 11 мільйонів пенсіонерів.



Середні пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу

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