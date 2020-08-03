У понеділок, 3 серпня, Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання. Серед іншого на порядку денному було підвищення пенсій для родичів загиблих у війні на Донбасі українських воїнів.

Державну адресну допомогу до пенсійної виплати родичі загиблих військових почнуть отримувати вже з 1 серпня 2020 року, повідомляє Кабінет Міністрів України.

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Хто й скільки отримає:

Допомога виплачуватиметься тим членам родини, які втратили годувальника й розмір пенсії яких становить менше як 7 тисяч 800 гривень.

Якщо пенсія призначається на двох і більше членів сім'ї, адресна допомога до пенсії встановлюється в сумі до 6 тисяч 100 гривень на кожного з членів сім'ї.

Очікується, що всього доплати до пенсій отримають близько 9 тисяч членів сімей загиблих військовослужбовців. Тут мовиться про тих, хто загинули в зоні проведення ООС або АТО саме внаслідок бойових дій.

Також зазначається, що така ініціатива належить Президенту України Володимиру Зеленському. Пенсійний фонд має провести перерахунок пенсій вже з 1 серпня.



Хто й яку пенсію отримує в Україні / інфографіка 24 каналу