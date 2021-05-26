Правительство предлагает смягчить карантинные ограничения: что позволят

Чиновники на заседании Кабмина 26 мая заговорили об ослаблении карантина в Украине, который ввели из-за пандемии коронавируса. Среди прочего, планируют снять ограничения по времени для учреждений и пустить иностранцев.
Перечень карантинных ограничений, которые могут ослабить, зачитал глава Минкульта Александр Ткаченко.
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Какие ограничения могут отменить
Главным образом предлагают ослабить часть ограничений, которые сейчас действуют в желтой зоне карантина. Чиновники предлагают:
- расширить возможности для проведения массовых культурных мероприятий;
- позволить работать различным типам средств размещения;
- снять временные ограничения для заведений общественного питания.
Кроме того, в Кабмине хотят разрешить пересечение границы иностранцам из определенных стран. Правда, в правительстве не уточнили, о каких именно странах идет речь.
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