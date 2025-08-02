Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.
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Юлия Свириденко рассказала, что 2 августа состоится заседание Кабинета Министров Украины. В частности, правительство направит проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.
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