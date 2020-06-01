Кабинет Министров представил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса. План содержит примерно 230 пунктов и рассчитан на три года.

Над программой восстановления экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, правительство работало с аналитиками, научными центрами, бизнес-ассоциациями, написал в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также Из Фонда для борьбы с COVID-19 уже потратили почти половину

По его словам, план мероприятий содержит примерно 230 пунктов, которые сгруппированы в 10 крупных инициатив.

Десять инициатив для восстановления экономики Украины

Адаптивный карантин

Предполагает использование 64,7 миллиарда гривен Фонда борьбы с COVID-19.

Стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса

4 миллиарда гривен на возмещение процентов по кредитам микро- и малого бизнеса;

кредитные каникулы по программе "5-7-9%";

24 миллиарда гривен на покрытие залога за кредит государственными инвестиционными гарантиями;

1,6 миллиарда гривен на поддержку креативных индустрий.

"Регуляторная гильотина"

Позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, который пострадал из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Совершенствование налоговой системы

ликвидация подразделений экономических расследований СБУ, Нацполиции и прокуратуры;

взамен создание единого органа – Службы финансовых расследований;

внедрение нулевой декларации и налога на выведенный капитал;

отмена тотальной фискализации упрощенцев с полноценным внедрением программных РРО.

Перезапуск промышленного сектора

реформирование госфонда регионального развития;

предоставление права субъектам применять метод ускоренной амортизации производственного оборудования.

Выход из энергетического кризиса

пересмотр энергетической стратегии;

урегулирования задолженности и тарифов;

создание предпосылок для модернизации основных фондов.

Обратите внимание Антикоррупционная политика и энергетика: Зеленский подписал два важных указа

Реформирования транспорта и инфраструктуры

создание независимого регулятора тарифов;

реформирование Укрзализныци;

оптимизация портовых сборов;

выделение 19 миллиардов гривен на расширение "Большого строительства";

создание национального авиаперевозчика.

Развитие международной торговли

выделение 65 миллионов гривен на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса;

активизация деятельности экспортно-кредитного агентства и "Укрэксимбанка".

Аграрно-промышленный комплекс

внедрение долгосрочных государственных субсидий сроком 3–5 лет;

стимулирование развития переработки.

Цифровая трансформация и развитие IТ сектора

перевод государственных услуг в цифровой формат;

создание благоприятных условий для развития IТ-сектора;

приведение украинской системы кибербезопасности в соответствие с международными стандартами.

Шмыгаль отметил, что программа рассчитана на три года. Документ прошел многочисленные обсуждения. Сейчас его дорабатывают в министерствах, чтобы передать впоследствии на обсуждение в комитеты Рады.

Правительство представило 10 инициатив для восстановления экономики Украины / Фейсбук Дениса Шмыгаля