Правительство представило 10 инициатив для восстановления экономики Украины: детали
Кабинет Министров представил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий коронавируса. План содержит примерно 230 пунктов и рассчитан на три года.
Над программой восстановления экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, правительство работало с аналитиками, научными центрами, бизнес-ассоциациями, написал в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По его словам, план мероприятий содержит примерно 230 пунктов, которые сгруппированы в 10 крупных инициатив.
Десять инициатив для восстановления экономики Украины
Адаптивный карантин
Предполагает использование 64,7 миллиарда гривен Фонда борьбы с COVID-19.
Стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса
- 4 миллиарда гривен на возмещение процентов по кредитам микро- и малого бизнеса;
- кредитные каникулы по программе "5-7-9%";
- 24 миллиарда гривен на покрытие залога за кредит государственными инвестиционными гарантиями;
- 1,6 миллиарда гривен на поддержку креативных индустрий.
"Регуляторная гильотина"
Позволяет говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес, который пострадал из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
Совершенствование налоговой системы
- ликвидация подразделений экономических расследований СБУ, Нацполиции и прокуратуры;
- взамен создание единого органа – Службы финансовых расследований;
- внедрение нулевой декларации и налога на выведенный капитал;
- отмена тотальной фискализации упрощенцев с полноценным внедрением программных РРО.
Перезапуск промышленного сектора
- реформирование госфонда регионального развития;
- предоставление права субъектам применять метод ускоренной амортизации производственного оборудования.
Выход из энергетического кризиса
- пересмотр энергетической стратегии;
- урегулирования задолженности и тарифов;
- создание предпосылок для модернизации основных фондов.
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Реформирования транспорта и инфраструктуры
- создание независимого регулятора тарифов;
- реформирование Укрзализныци;
- оптимизация портовых сборов;
- выделение 19 миллиардов гривен на расширение "Большого строительства";
- создание национального авиаперевозчика.
Развитие международной торговли
- выделение 65 миллионов гривен на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса;
- активизация деятельности экспортно-кредитного агентства и "Укрэксимбанка".
Аграрно-промышленный комплекс
- внедрение долгосрочных государственных субсидий сроком 3–5 лет;
- стимулирование развития переработки.
Цифровая трансформация и развитие IТ сектора
- перевод государственных услуг в цифровой формат;
- создание благоприятных условий для развития IТ-сектора;
- приведение украинской системы кибербезопасности в соответствие с международными стандартами.
Шмыгаль отметил, что программа рассчитана на три года. Документ прошел многочисленные обсуждения. Сейчас его дорабатывают в министерствах, чтобы передать впоследствии на обсуждение в комитеты Рады.
Правительство представило 10 инициатив для восстановления экономики Украины / Фейсбук Дениса Шмыгаля