Правительство приняло ряд важных решений по защите детей: перечень
Во Всемирный день защиты детей Кабинет Министров Украины принял ряд решений по защите детей. Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что правительство одобрило 8 законопроектов, приняло 17 постановлений и 1 распоряжение.
Все эти документы направлены на обеспечение защиты прав детей. Об этом Лазебная сказала во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Какие решения принял Кабмин по защите прав детей
Безопасность детей, защита от жестокого обращения
- Правительство предложило усилить ответственность за правонарушения в сфере продаже детям электронных сигарет и жидкостей.
- Недопущение вовлечения детей в участие в вооруженных формированиях.
- Защита детей в ситуациях, связанных с разводом родителей.
- Также дети должны быть привлечены к решению вопросов, которые их касаются.
Улучшение системы ухода и воспитания детей
- В этом направлении главный акцент – сделать все возможное, чтобы дети воспитывались в семьях, а не в интернатах.
- Местные власти должны обеспечить жилые помещения, которые предоставляются детским домам семейного типа необходимой мебелью и бытовой техникой.
- Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, имеющих инвалидность, могут проживать в детских домах до 23-летнего возраста.
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Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
- Такі діти мають повне право на отримання житла від держави після досягнення 23 років.
Создание благоприятной среды для воспитания ребенка в общине
- Недопущение попадания детей в интернаты.
Брифинг Кабмина относительно принятых правительством инициатив: смотрите видео