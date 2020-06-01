Во Всемирный день защиты детей Кабинет Министров Украины принял ряд решений по защите детей. Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что правительство одобрило 8 законопроектов, приняло 17 постановлений и 1 распоряжение.

Все эти документы направлены на обеспечение защиты прав детей. Об этом Лазебная сказала во время брифинга, сообщает 24 канал. Важно С начала года на Донбассе пострадали столько детей, сколько за весь 2019 год: данные ОП Какие решения принял Кабмин по защите прав детей Безопасность детей, защита от жестокого обращения Правительство предложило усилить ответственность за правонарушения в сфере продаже детям электронных сигарет и жидкостей.

Недопущение вовлечения детей в участие в вооруженных формированиях.

Защита детей в ситуациях, связанных с разводом родителей.

Также дети должны быть привлечены к решению вопросов, которые их касаются. Улучшение системы ухода и воспитания детей В этом направлении главный акцент – сделать все возможное, чтобы дети воспитывались в семьях, а не в интернатах.

Местные власти должны обеспечить жилые помещения, которые предоставляются детским домам семейного типа необходимой мебелью и бытовой техникой.

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, имеющих инвалидность, могут проживать в детских домах до 23-летнего возраста. ​Актуально Отцовство через сердце: 24 канал покажет уникальные истории усыновления Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Такі діти мають повне право на отримання житла від держави після досягнення 23 років. Создание благоприятной среды для воспитания ребенка в общине Недопущение попадания детей в интернаты. Брифинг Кабмина относительно принятых правительством инициатив: смотрите видео