У всесвітній день захисту дітей Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень щодо захисту дітей. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що уряд схвалив 8 законопроєктів, ухвалив 17 постанов і 1 розпорядження.

Усі ці документи спрямовані на забезпечення захисту прав дітей. Про це Лазебна сказала під час брифінгу, повідомляє 24 канал. Важливо З початку року на Донбасі постраждали стільки дітей, як за весь 2019 рік: дані ОП Які рішення ухвалив Кабмін щодо захисту прав дітей Безпека дітей, захист від жорстокого поводження Уряд запропонував посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин.

Недопущення втягнення дітей до участі у збройних формуваннях.

Захист дітей у ситуаціях, що пов'язані з розлученням батьків.

Також діти мають бути залучені до розв'язання питань, які їх стосуються. Покращення системи догляду і виховання дітей У цьому напрямку головний акцент – зробити все можливе, щоб діти виховувались у сім'ях, а не в інтернатах.

Місцева влада має забезпечити житлові приміщення, які надаються дитячим будинкам сімейного типу необхідними меблями та побутовою технікою.

Діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування і мають інвалідність, можуть проживати у дитячих будинках до 23-річного віку. ​Актуально Батьківство через серце: 24 канал покаже унікальні історії усиновлення Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Такі діти мають повне право на отримання житла від держави після досягнення 23 років. Створення сприятливого середовища для виховання дитини в громаді Недопущення потрапляння дітей в інтернати. Брифінг Кабміну щодо ухвалених урядом ініціатив: дивіться відео