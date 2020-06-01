Уряд ухвалив низку важливих рішень щодо захисту дітей: перелік
У всесвітній день захисту дітей Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень щодо захисту дітей. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що уряд схвалив 8 законопроєктів, ухвалив 17 постанов і 1 розпорядження.
Усі ці документи спрямовані на забезпечення захисту прав дітей. Про це Лазебна сказала під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Які рішення ухвалив Кабмін щодо захисту прав дітей
Безпека дітей, захист від жорстокого поводження
- Уряд запропонував посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин.
- Недопущення втягнення дітей до участі у збройних формуваннях.
- Захист дітей у ситуаціях, що пов'язані з розлученням батьків.
- Також діти мають бути залучені до розв'язання питань, які їх стосуються.
Покращення системи догляду і виховання дітей
- У цьому напрямку головний акцент – зробити все можливе, щоб діти виховувались у сім'ях, а не в інтернатах.
- Місцева влада має забезпечити житлові приміщення, які надаються дитячим будинкам сімейного типу необхідними меблями та побутовою технікою.
- Діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування і мають інвалідність, можуть проживати у дитячих будинках до 23-річного віку.
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Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
- Такі діти мають повне право на отримання житла від держави після досягнення 23 років.
Створення сприятливого середовища для виховання дитини в громаді
- Недопущення потрапляння дітей в інтернати.