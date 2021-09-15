Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 20 сентября. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Сейчас разрабатываем вместе с Минздравом и НСЗУ две версии внутренних сертификатов – "желтый" и "зеленый",

– отметил глава Минцифры.

По его словам, это решение позволит не останавливать учебный процесс и работу бизнеса, если придется ввести жесткие ограничения.

Подробнее о решении Кабмина

Внутренние сертификаты будут "желтыми" и "зелеными", их можно сгенерировать в приложении "Дия".

"Желтый" – действует 120 дней и генерируется после первой дозы вакцины.

"Зеленый" – можно получить после полного курса, срок действия – 365 дней.

Ситуация со штаммом Дельта показывает, что в стране могут ввести ограничения гораздо раньше, чем ожидалось. Делаем все, чтобы помочь экономике страны устоять,

– добавил Михаил Федоров.

Обратите внимание! COVID-сертификаты будут содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования или выздоровление от коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в Украине

заболели 2 325 796 человек;

выздоровели 2 225 130 человек;

умерли 54 550 пациентов.

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Текст публикации Михаила Федорова:

Кабмин продлил срок действия COVID сертификатов. Теперь они будут актуальны до 365 дней. Постановление вступает в силу с 20 сентября.

Сейчас разрабатываем вместе с Минздравом и НСЗУ две версии внутренних сертификатов – "желтый" и "зеленый". Это решение позволит не останавливать учебный процесс и работу бизнеса, если придется ввести жесткие ограничения.

"Желтый" сертификат действует 120 дней и генерируется после первой дозы вакцины. "Зеленый" можно получить после полного курса, срок его действия – 365 дней.

Ситуация со штаммом Дельта показывает, что в стране могут ввести ограничения гораздо раньше, чем ожидалось. Делаем все, чтобы помочь экономике страны устоять.