Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 20 сентября. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Сейчас разрабатываем вместе с Минздравом и НСЗУ две версии внутренних сертификатов – "желтый" и "зеленый",
– отметил глава Минцифры.
- По его словам, это решение позволит не останавливать учебный процесс и работу бизнеса, если придется ввести жесткие ограничения.
Подробнее о решении Кабмина
Внутренние сертификаты будут "желтыми" и "зелеными", их можно сгенерировать в приложении "Дия".
- "Желтый" – действует 120 дней и генерируется после первой дозы вакцины.
- "Зеленый" – можно получить после полного курса, срок действия – 365 дней.
Ситуация со штаммом Дельта показывает, что в стране могут ввести ограничения гораздо раньше, чем ожидалось. Делаем все, чтобы помочь экономике страны устоять,
– добавил Михаил Федоров.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- заболели 2 325 796 человек;
- выздоровели 2 225 130 человек;
- умерли 54 550 пациентов.
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Текст публикации Михаила Федорова:
Кабмин продлил срок действия COVID сертификатов. Теперь они будут актуальны до 365 дней. Постановление вступает в силу с 20 сентября.
Сейчас разрабатываем вместе с Минздравом и НСЗУ две версии внутренних сертификатов – "желтый" и "зеленый". Это решение позволит не останавливать учебный процесс и работу бизнеса, если придется ввести жесткие ограничения.
"Желтый" сертификат действует 120 дней и генерируется после первой дозы вакцины. "Зеленый" можно получить после полного курса, срок его действия – 365 дней.
Ситуация со штаммом Дельта показывает, что в стране могут ввести ограничения гораздо раньше, чем ожидалось. Делаем все, чтобы помочь экономике страны устоять.