Відповідна постанова уряду набирає чинності з 20 вересня. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Зараз розробляємо разом з МОЗ і НСЗУ дві версії внутрішніх сертифікатів – "жовту" та "зелену",
– зазначив глава Мінцифри.
- За його словами, це рішення дозволить не зупиняти навчальний процес і роботу бізнесу, якщо доведеться ввести жорсткі обмеження.
Детальніше про рішення Кабміну
Внутрішні сертифікати будуть "жовтими" та "зеленими", їх можна згенерувати у застосунку "Дія".
- "Жовтий" – діє 120 днів і генерується після першої дози вакцини.
- "Зелений" – можна отримати після повного курсу, термін дії – 365 днів.
Ситуація зі штамом Дельта показує, що в країні можуть ввести обмеження набагато раніше, ніж очікувалося. Робимо все, щоб допомогти економіці країни встояти,
– додав Михайло Федоров.
Ситуація з COVID-19 в Україні
- захворіли 2 325 796 осіб;
- одужали 2 225 130 людей;
- померли 54 550 пацієнтів.
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Текст публікації Михайла Федорова:
Кабмін продовжив термін дії COVID-сертифікатів. Тепер вони будуть актуальні до 365 днів. Постанова набирає чинності з 20 вересня.
Зараз розробляємо разом з МОЗ і НСЗУ дві версії внутрішніх сертифікатів – "жовту" та "зелену". Це рішення дозволить не зупиняти навчальний процес і роботу бізнесу, якщо доведеться ввести жорсткі обмеження.
"Жовтий" сертифікат діє 120 днів і генерується після першої дози вакцини. "Зелений" можна отримати після повного курсу, термін його дії – 365 днів.
Ситуація зі штамом Дельта показує, що в країні можуть ввести обмеження набагато раніше, ніж очікувалося. Робимо все, щоб допомогти економіці країни встояти.