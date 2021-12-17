Премьер-министр обратился к исполняющему обязанности министра Минприроды Руслана Стрильца по ситуации со снегом, который "почернел" в населенных пунктах возле предприятия. Речь идет о городе Галич и окрестных селах.

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Нардеп говорит, что могут не работать фильтры

Депутат-мажоритарщик Игорь Фрис заявил, что на Бурштынской ТЭС есть проблемы. По его словам, предприятие выпустило неизвестное количество черного дыма.

Все черное вокруг Галича и населенных пунктов. Или фильтры не работают, что там происходит — неизвестно. Я прошу безотлагательно привлечь Ивано-Франковскую экоинспекцию,

– сказал Фрис.

Реакция Министерства окружающей средs

Стрилец сказал, что о ситуации с Бурштынской ТЭС Шмыгалю доложит письменно. Он отметил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3091, который должен решить вопрос проверок предприятий.

"Надеюсь, что в ближайшее время этот законопроект поддержат депутаты, и мы сможем более действенно обеспечивать контроль", – сказал чиновник.

В Бурштынской ТЭС отрицали причастность

На местной ТЭС отрицают причастность к явлению. Убеждают, что за последний период технологических нарушений на тепловой электростанции не было. Все работает в штатном режиме. В работе находятся 10 энергоблоков.