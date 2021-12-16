Там утверждают, что за последний период технологических нарушений на тепловой электростанции не было. Она работает в штатном режиме, в то же время в работе находятся 10 энергоблоков.

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Все энергоблоки оборудованы электрофильтрами и на них работают системы очистки дымовых газов. Мы следим за тем, чтобы выбросы не превышали нормативных значений,

– отметили на Бурштынской ТЭС.

Добавляют также, что для этого на предприятии систематически проводят капитальные, средние и текущие ремонты электрофильтров. Это позволяет поддерживать эффективность их работы. За последние 10 лет на тепловой электростанции капитально отремонтировали 11 электрофильтров.

На Прикарпатье почернел снег

В Ивано-Франковской области, а именно в Бурштыне и Галиче на окраинах городов снова почернел снег – его покрыла зола. Местные жители связывают это явление с выбросами Бурштынской ТЭС.

Фотографии со снегом необычной окраски обнародовали в социальных сетях в четверг, 16 декабря.

"Черный" снег на Прикарпатье / Фото из Фейсбука Владимира Теслюка

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