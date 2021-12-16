Там стверджують, що за останній період технологічних порушень на тепловій електростанції не було. Вона працює у штатному режимі, водночас у роботі перебувають 10 енергоблоків.

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Усі енергоблоки обладнанні електрофільтрами й на них працюють системи очистки димових газів. Ми слідкуємо за тим, щоб викиди не перевищували нормативних значень,

– зазначили на Бурштинській ТЕС.

Додають також, що для цього на підприємстві систематично проводять капітальні, середні та поточні ремонти електрофільтрів. Це дозволяє підтримувати ефективність їхньої роботи.

За останні 10 років на тепловій електростанції капітально відремонтували 11 електрофільтрів.

На Прикарпатті почорнів сніг

В Івано-Франківській області, а саме у Бурштині та Галичі на околицях міст знову почорнів сніг – його вкрила зола. Місцеві мешканці пов'язують це явище з викидами Бурштинської ТЕС.

Світлини зі снігом незвичайного забарвлення оприлюднили у соціальних мережах в четвер, 16 грудня.



"Чорний" сніг на Прикарпатті / Фото з фейсбуку Володимира Теслюка

Перший сніг в Україні: дивіться відео