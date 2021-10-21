Правительство снова уволило восстановленного в должности главу Госрезерва

Кабинет министров снова уволил главу Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого. Только накануне его восстановили в должности по решению суда.

Погорелого уволили в связи с переходом на другую работу. Об этом говорится в распоряжение правительства за 20 октября.

Читайте также Разворовывали зерно из Госрезерва: НАБУ разоблачило коррупционную схему на 12 миллионов гривен

Кто сейчас будет возглавлять Госрезерв

Заместитель главы Госрезерва Никита Барабаш временно будет исполнять обязанности главы учреждения. Он будет занимать эту должность до назначения председателя в установленном порядке.

Предыдущее увольнение Погорелого

Погорелого уволили 13 мая 2020 года. Это было предложение тогдашнего министра экономики Игоря Петрашко.

Однако шестой апелляционный административный суд города Киева удовлетворил иск Погорелого и восстановил его в должности. В тексте решения подчеркнули, что нет причин, по которым бы можно было обосновать увольнение истца с должности.

Единственным основанием в суде видели смену премьер-министра и министра экономики. Утверждали, что это свидетельствует об отсутствии применения индивидуального подхода.

Погорелого назначили главой Госрезерва 27 ноября 2019 года. Впоследствии он поднял тему краж в структуре госпредприятий. Это привело к скандалу, и чиновника уволили.