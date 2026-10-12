Правительство готовит новые правила бронирования: лимиты для оборонки и энергетики могут сократить до 85%

Кабинет Министров разрабатывает проект изменений в процедуру бронирования военнообязанных, который предусматривает сокращение лимитов отсрочки для стратегических отраслей. Согласно новым правилам, максимальную квоту для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики планируется снизить со 100% до 85%.

Об этом говорится в телеграм-канале народного депутата Ярослава Железняка. Такую информацию также предоставили источники "РБК-Украина".

Новая формула расчета и спецорган при Кабмине

Помимо снижения процентов, правительство планирует изменить саму базу расчета количества военнообязанных на предприятии. Из общей численности работников будут исключать тех, кто уже имеет законную отсрочку по семейным обстоятельствам или в связи с обучением.

На практике это означает, что если на предприятии из 100 сотрудников 20 человек имеют отсрочку как многодетные родители, то стандартная 50-процентная квота будет рассчитываться из 80 работников. В результате компания сможет провести бронирование только для 40 человек вместо 50, как это было ранее.

Ключевые полномочия по присвоению статуса критической важности предлагается передать вновь созданному Координационному центру при правительстве. В состав органа из 17 человек войдут представители СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Нацполиции.

Без прямой рекомендации этого Центра предприятие не сможет согласовать лимит бронирования свыше 50% или получить статус критически важного. Кроме того, спецорган будет иметь право рекомендовать лишить компанию уже имеющегося статуса без определенных процедур обжалования.

Реакция оборонного сектора и обновление критериев

Согласно проекту изменений, до 20 октября все профильные министерства и областные военные администрации обязаны полностью пересмотреть и обновить отраслевые критерии критичности.

В то же время в списке обсуждаемых норм пока нет разъяснений относительно уже оформленных отсрочек, которые превышают новые лимиты. Инициатива правительства вызвала озабоченность со стороны бизнеса и оборонных организаций.

Армии нужно оружие. Для его производства нужны люди. Поэтому бронирование для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса должно оставаться на уровне 100%,

– говорится в заявлении объединения "Технологические силы Украины".

В объединении отмечают, что украинский ОПК объединяет более 900 компаний и свыше 300 тысяч работников, а подготовка специалиста длится месяцами. По мнению представителей отрасли, потеря даже одного специалиста грозит остановкой производственных линий.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, 1 сентября в Украине истек срок переходного периода для подтверждения статуса критически важных предприятий в соответствии с обновленными требованиями.

Компании должны были доказать соответствие критериям по уровню заработной платы и отсутствию налоговой задолженности, а для тех, кто не прошел процедуру, действующее бронирование работников было аннулировано.